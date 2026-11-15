США продолжают консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами по дальнейшим шагам в урегулировании конфликта. В настоящее время Вашингтон сосредоточен на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими странами, а также подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров.

Об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер в публикации в соцсети X.

По его словам, в ходе обсуждений появились несколько новых идей, которые сейчас прорабатываются. Некоторые из них могут непосредственно привести к прорыву в переговорах, другие — стать основой новых предложений, способных помочь преодолеть оставшиеся разногласия.

Кушнер подчеркнул, что прочный мир требует надежных гарантий безопасности для Украины и конкретных послевоенных механизмов, которые снизят риск возобновления войны. По его словам, НАТО останется важнейшей опорой европейской безопасности, а ее роль должна быть дополнена более эффективными механизмами военного взаимодействия, коммуникации, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации.

Он отметил, что именно поэтому США стремятся привлечь европейских партнеров непосредственно к обсуждениям. Любое итоговое соглашение должно быть согласовано всеми сторонами, которых оно касается. При этом президент США Дональд Трамп будет поддерживать только такие договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы и снизят вероятность нового конфликта.

Кушнер также заявил, что, несмотря на жесткую публичную риторику и максималистские позиции, озвучиваемые сторонами, в ходе закрытых переговоров участники понимают необходимость практических компромиссов для завершения войны.

По его словам, работа над поиском решений продолжается, несмотря на чрезвычайную сложность вопросов и тяжелые человеческие потери. Кушнер подчеркнул, что участники переговорного процесса намерены сохранять необходимую конфиденциальность и продолжать усилия для достижения устойчивого мира.