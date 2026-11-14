Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 14 ноября провела ряд встреч в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Лейла Алиева встретилась с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, передает Азертадж. Стороны обсудили расширение сотрудничества между IDEA и ICESCO, в том числе создание новых возможностей для получения азербайджанской молодёжью международного опыта в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Также речь шла о совместных проектах по экологическому образованию в школах, озеленению, сортировке отходов, экономии воды и энергоэффективности, организации международных экологических летних лагерей в Азербайджане и защите биоразнообразия.

Кроме того, Лейла Алиева провела встречу с глобальным экспертом по охраняемым морским территориям фонда Blue Marine Максом Белло и основателем и исполнительным директором организации Great Whale Conservancy Майклом Фишбахом.

В ходе встречи обсуждалось влияние снижения уровня Каспийского моря на морскую экосистему, биоразнообразие и прибрежные территории. Участники также рассмотрели возможности расширения охраняемых морских территорий в Азербайджане, защиты каспийских тюленей и других редких морских обитателей, а также развития международного сотрудничества в этой сфере.

В тот же день премьер-министр Тонги лорд Фатафехи Факафануа посетил павильон Азербайджана на COP31. Ему представили экспозиции и рассказали о проектах, представленных в павильоне.