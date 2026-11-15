Сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft привел к тому, что 15 человек отравились хлором в парке развлечений и отдыха в городе Брюль на западе Германии.

Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

Как выяснилось, в бассейне установлена автоматическая система дозирования хлора, которая информирует, когда норма его содержания превышена. Но оповещение осуществляется по электронной почте — через программу Outlook. Из-за сбоя сервисов Microsoft система в парке развлечений не сработала.

Как сообщала газета Bild, пострадавшие в Брюле жаловались на раздражение дыхательных путей и боли в горле. Четыре человека были доставлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.