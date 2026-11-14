Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее на Украине напрямую касается безопасности всей Европы, а помощь Киеву в защите страны означает защиту Франции и французского народа.

«То, что происходит на Украине, напрямую касается нас. Речь идёт о безопасности всех нас. Помогая Украине защищать себя, мы защищаем Францию и французский народ. Если Россия силой и жестокостью навяжет свою волю одной из европейских стран, вся Европа окажется ослабленной. Именно поэтому Украина вновь была в центре наших обсуждений в четверг и пятницу в Дублине, на девятом саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече Европейского совета. Там мы продемонстрировали единство вокруг двух приоритетов, которыми я хотел бы поделиться с вами», — написал Макрон в соцсети Х.

По словам Макрона, европейские страны продемонстрировали единство вокруг двух основных приоритетов. Первый из них — помочь Украине пережить зиму, продолжая финансовую поддержку и оказывая содействие в защите населения, электростанций и энергетических сетей.

Французский лидер заявил, что последние переговоры с американскими представителями показали отсутствие у президента России Владимира Путина намерения вести переговоры. По утверждению Макрона, российская армия не продвигается вперёд, отступает и несёт значительные потери. При этом он считает, что Москва рассчитывает вынудить Украину капитулировать, усиливая удары по гражданскому населению и пытаясь оставить страну без электроэнергии в зимний период.

Макрон также выступил против ограничения ресурсов, направляемых Украине. По его словам, подобные действия могут вынудить Киев согласиться на несправедливый мир, оставив страну и всю Европу уязвимыми перед будущими угрозами. Он назвал такой подход пораженческим и заявил, что Франция не может его поддерживать.

Вторым приоритетом президент Франции назвал совместную с Украиной работу над достижением справедливого и долгосрочного мира. Он подчеркнул, что Европа должна полноценно участвовать в этом процессе, поскольку её собственная безопасность также зависит от его результатов.

Макрон сообщил, что по инициативе Франции 42 страны одобрили декларацию о принципах, которые должны лежать в основе европейской безопасности. Он также напомнил о работе «Коалиции желающих», созданной в начале 2025 года для подготовки гарантий безопасности Украины.

По его словам, принятая ранее в Париже декларация предусматривает поддержку украинской армии и подготовку многонациональных сил, которые могут быть развернуты после прекращения огня. В настоящее время в Польше проходят учения, призванные продемонстрировать готовность участников коалиции внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины. Следующая встреча по этому вопросу запланирована в Берлине на четверг.

Французский лидер подчеркнул, что необходимо чётко определить условия послевоенного устройства, в том числе донести их до российской стороны, а также конкретизировать ожидания Европы от США в вопросе долгосрочной безопасности континента.

Макрон выразил убеждение, что Украина, располагающая крупнейшей в Европе регулярной армией, должна играть ключевую роль в европейской системе безопасности наряду с НАТО, членом которого она, по его мнению, должна стать.

По словам президента Франции, конечная цель заключается в обеспечении справедливого и прочного мира для Украины и укреплении общей системы безопасности Европы.