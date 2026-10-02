Сегодня, 2 октября, с 10:00 до завершения ремонтно-монтажных работ и устранения утечки газа на некоторых территориях Хатаинского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

Как сообщает производственное объединение «Азеригаз», в Хатаинском районе подача газа будет прекращена на улице А.Саххата.

В поселке Бюльбюля Сураханского района газоснабжение будет приостановлено на улицах Низами, А.Алекперова, М.А.Сабира, М.Байдамирова, Н.Нариманова, Ч.Назарова, Мянбя, М.Абдуллаева и С.Бахлулзаде.