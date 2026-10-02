Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине «дополнительными мерами», если Киев не признает договоренность о конфиденциальности при передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных и не принесет публичных извинений.

Заявление последовало после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига назвал возникший между странами спор «дипломатическим недоразумением». На фоне разногласий Сибига заявил, что Киев заинтересован в урегулировании ситуации.

«Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение. Я искренне надеюсь, что эта ситуация будет урегулирована в самое ближайшее время, и мы над этим работаем. Для нас Южная Корея — важная страна», — заявил глава украинского МИД.

После этого Ли Чжэ Мен выступил с новым заявлением. По его словам, именно украинская сторона первоначально потребовала конфиденциальности при передаче пленных, однако впоследствии сама раскрыла информацию.

Президент Южной Кореи также заявил, что после выраженного им сожаления Киев стал отрицать существование договоренности, тем самым, по его словам, фактически выставив главу другого государства «лжецом».

Ли Чжэ Мен также выразил «глубокое сожаление» в связи с заявлениями украинской стороны о возможном военном столкновении между Северной и Южной Кореей, расценив их как призыв к войне на Корейском полуострове.