Кыргызстан впервые запустил в космос собственный национальный спутник.

На орбиту его доставила ракета Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома в Калифорнии. Контролировать спутник будут специалисты из Центра управления в Бишкеке.

За запуском лично наблюдал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Аппарат создан в рамках сотрудничества Кыргызстана и ОАЭ. Он позволит получать данные о состоянии сельхозземель, ледников, водных ресурсов и природных зон.

Полученные данные планируют связать с государственными цифровыми платформами и использовать для спутникового картографирования,