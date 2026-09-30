МИД Грузии вызвал посла Ирана Сейеда Али Моджани из-за его публикаций в социальных сетях о царице Кетеван, сообщил замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

По его словам, публикации иранского дипломата выходят за рамки дипломатического мандата и негативно влияют на общественные настроения в Грузии.

Хвтисиашвили отметил, что дипломаты должны соблюдать нормы дипломатических отношений и воздерживаться от интерпретаций истории и внутренних дел принимающей страны. Он выразил надежду, что иранская сторона примет соответствующие меры и подобные случаи не повторятся.

Отметим, что ранее Моджани опубликовал в соцсети изображение грузинской царицы Кетеван, спроецированное на фасад здания посольства Ирана, и сообщил, что вскоре представит результаты своих предварительных исследований об этой исторической личности.