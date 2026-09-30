Власти Польши не имеют ничего против присвоения постоянной военной базе США в республике имени американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает TVP Info.

«Нет проблем с названием Fort Trump. Я знаю, что [вопрос названия базы] также играет важную роль в этой дискуссии, поэтому, на мой взгляд, это действительно не должно представлять никакой проблемы, это цена, которую всегда стоит платить за постоянное присутствие американских военнослужащих в Польше», — сказал он.