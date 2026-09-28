Парламент Йемена одобрил запрос на объявление всеобщей мобилизации для противодействия военной эскалации со стороны хуситов (движение «Ансар Аллах»), сообщает Al Hadath.

Запрос направил председатель Президентского руководящего совета Йемена и верховный главнокомандующий Рашад аль-Алими.

Согласно решению парламента, мобилизация необходима для защиты граждан, республиканского строя, конституционной законности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Решение было принято 28 сентября на расширенном заседании парламента, которое прошло в формате видеоконференции под председательством спикера Султана аль-Баркани.

Депутаты обсудили ситуацию в Йемене и регионе, назвав ее «крайне сложной». Парламент подчеркнул необходимость преодолеть разногласия и объединить усилия для противодействия сложившейся обстановке.