Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 15,5 тыс. военнослужащих – до 1,55 млн человек, следует из указа главы государства.

Согласно документу, общая штатная численность ВС России теперь составляет 2 441 630 единиц, включая 1 550 500 военнослужащих.

Ранее штатная численность составляла 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 приходились на военнослужащих.

Тем же указом правительству поручено предусмотреть выделение Министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для увеличения численности военнослужащих.