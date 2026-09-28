Автомобиль подорвался на противотанковой мине в селе Джамилляр Шушинского района, водитель получил ранения, говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.

Инцидент произошел 28 сентября. Автомобиль, которым управлял житель Баку Бахтияр Байрамов 1979 года рождения, наехал на противотанковую мину. Инцидент произошел на неочищенной от мин территории бывшей линии соприкосновения.

В результате взрыва Байрамов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту происшествия Шушинская районная прокуратура проводит расследование.

Ведомства вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам и не заходить на огражденные территории.