Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку украинских детей, пострадавших в результате российско-украинской войны.
«Мы очень ценим и благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство и весь азербайджанский народ за поддержку украинских детей. Мы никогда этого не забудем», – заявил Гусев журналистам в Бакинском аэропорту, куда в понедельник прибыла очередная группа детей из Харьковской и Херсонской областей Украины.
По его словам, реализуемая Азербайджаном программа реабилитации способствует сближению детей из двух стран, а также их семей и народов.
«Это очень важная программа, которая объединяет детей из Украины и Азербайджана, объединяет семьи и наши народы. Большое спасибо, Азербайджан», – добавил посол.