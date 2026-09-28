Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку украинских детей, пострадавших в результате российско-украинской войны.

«Мы очень ценим и благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство и весь азербайджанский народ за поддержку украинских детей. Мы никогда этого не забудем», – заявил Гусев журналистам в Бакинском аэропорту, куда в понедельник прибыла очередная группа детей из Харьковской и Херсонской областей Украины.

По его словам, реализуемая Азербайджаном программа реабилитации способствует сближению детей из двух стран, а также их семей и народов.