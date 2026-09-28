Число погибших при пожаре на предприятии по производству петард под Переславлем-Залесским в Ярославской области России выросло до 13, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В результате пожара погибли 13 человек, всего на предприятии находились 15 человек», – сказал собеседник агентства.
Поселок Кубринск, где расположено производство пиротехники, остается обесточенным. В результате пожара повреждены расположенные рядом со складом с петардами дома.
20:36 Пять человек погибли и один пострадал в результате пожара на предприятии по производству петард в Ярославской области России, еще семь работников склада не выходят на связь, сообщили в региональном ГУ МЧС и оперативных службах.
Пожар произошел на территории производства пиротехники под Переславлем-Залесским. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела пяти погибших. Женщина с травмой ноги передана бригаде скорой помощи.
По данным МЧС, пожар удалось локализовать. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горели два здания на территории предприятия. К тушению привлекли более 100 человек и 40 единиц техники.
Тем временем семь работников склада, находившихся на территории предприятия в момент происшествия, не выходят на связь. Их местонахождение устанавливается.
Следственные органы СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, назначен комплекс экспертиз.