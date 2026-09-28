Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность частичного смягчения санкций против Ирана, чтобы разрешить паломнические авиарейсы между исламской республикой и иракским городом Эн-Наджаф, сообщает Reuters.

Министерство финансов США может временно снять ограничения, чтобы позволить иракской авиакомпании Iraqi Airways выполнять рейсы между Эн-Наджафом и Ираном в течение месяца с возможностью продления этого срока.

Как отмечает агентство, речь идет об ограниченном ослаблении санкционного режима, которое позволит обеспечить перевозку шиитских паломников.

Тем временем телеканал Al Hadath сообщил, что власти Ирака ведут переговоры с администрацией США о частичном возобновлении авиасообщения с Ираном. По данным источников телеканала, Багдад предложил в качестве компромисса принимать все рейсы из Ирана только через международный аэропорт Эн-Наджафа.

На фоне переговоров в южных районах Ирака прошли акции протеста против ограничений на полеты в Иран.

