Космический корабль Starship компании SpaceX успешно завершил первый тестовый орбитальный полет, совершив мягкое приводнение в заданном районе северной части Тихого океана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Полет пришлось сократить с запланированных десяти часов и шести витков вокруг Земли до трех часов после отказа одного из шести двигателей корабля при выходе на расчетную траекторию.

Несмотря на это, Starship успел вывести на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Super Heavy состоялся со стартовой площадки SpaceX Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса в 07:15 по местному времени (16:15 по Баку).

Во время запуска у Super Heavy также отказали два из 33 двигателей, однако, как сообщили в SpaceX, это не помешало вывести Starship на заданную траекторию. Примерно через девять минут после старта носитель успешно приводнился в Мексиканском заливе.

