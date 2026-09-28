Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан для прохождения 10-дневной программы социально-психологической реабилитации, организованной по инициативе Агентства социальных услуг.

Дети будут проходить реабилитацию в Габалинском детском реабилитационном центре, где им окажут медицинские и социально-психологические услуги.

В рамках программы для детей организуют индивидуальные психологические консультации, групповые терапии, занятия йогой и танцевальной терапией. Они также смогут воспользоваться лечебным массажем, лечебным бассейном и ваннами, арт-терапией и другими реабилитационными услугами.

Кроме того, для детей проведут экскурсии по историческим местам и музеям Шеки и Шамахы.

За прошедший период Агентство социальных услуг привезло в Азербайджан около 500 детей и молодых людей из Украины и обеспечило их социально-психологическими реабилитационными услугами.