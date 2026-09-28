Пятерых мужчин, задержанных ранее в рамках расследования возле авиабазы RAF Fairford в британском графстве Глостершир, в понедельник освободят под залог, сообщил глава британской контртеррористической полиции Лоренс Тейлор.

«Могу подтвердить, что после длительных допросов и проведения следственных мероприятий пятеро задержанных сегодня днем будут освобождены под залог», – заявил Тейлор журналистам у здания Скотленд-Ярда.

Задержания произошли в районе RAF Fairford – британской авиабазы, используемой Военно-воздушными силами США.

Тейлор подчеркнул, что освобождение мужчин не означает окончания расследования. По его словам, на них наложены строгие ограничения на передвижение и контакты с другими людьми.

Все пятеро остаются под следствием, пока полиция проверяет несколько версий произошедшего.