Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в срыве договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, однако заявил о необходимости продолжать дипломатические усилия.

По словам Рубио, несмотря на продолжающиеся контакты, главным препятствием остается позиция КСИР.

«Отличным примером этому является (Исламабадский) меморандум. Он был сорван из-за решения КСИР напасть на суда», – заявил госсекретарь США.

При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон сохраняет готовность к диалогу с Тегераном.

«Мы открыты для этого. Я не думаю, что на данный момент что-то запланировано, но мы определенно открыты для подобной встречи, особенно если она может привести к чему-то позитивному и в конечном итоге достичь цели всего этого», – сказал он.

По словам госсекретаря США, главной целью переговоров остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.