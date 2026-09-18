Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не считает катастрофой 16-е место сына Александра по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при ISU в Турции. Об этом он сообщил в Instagram.

«Я вам хочу сказать честно, что катастрофы никакой нет. То, что не получился один прыжок, — это не страшно, бывает. Но у нас, как говорится, вся жизнь впереди, мы только начинаем. Будем стараться показать свое хорошее катание и результат. Всех любим и целуем», — сказал Плющенко-старший.

13-летний Александр Плющенко весной 2026 года получил азербайджанское спортивное гражданство. Турнир в Турции стал его дебютным международным соревнованием за Азербайджан. По итогам короткой программы он набрал 57,12 балла и занимает промежуточное 16-е место.