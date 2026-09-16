Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян не исключил, что Ереван будет закупать газ у Азербайджана и других стран, если Россия повысит цены.
На вопрос, у какой страны Армения начнет покупать газ, Симонян ответил: «У всех возможных».
«Во-первых, нельзя жить на игле. Во-вторых, кто сказал, что мы собираемся менять зависимость от одной страны на зависимость от другой? Мы собираемся покупать газ везде, где это возможно. Если Россия даст газ — купим у России, если Азербайджан даст — купим у Азербайджана, если Иран даст — купим у Ирана, если у Турции появится возможность поставлять газ — купим и у нее».