Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян не исключил, что Ереван будет закупать газ у Азербайджана и других стран, если Россия повысит цены.

На вопрос, у какой страны Армения начнет покупать газ, Симонян ответил: «У всех возможных».