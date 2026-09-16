Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал реакцию в Армении на недавний визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории Азербайджана.

По его словам, вооруженная оккупация азербайджанских территорий была лишь одной из составляющих государственной и национальной политики Армении. Для ее реализации, считает экс-министр, требовалось формирование исторических, идеологических и моральных нарративов, которые оправдывали подобную политику в общественном сознании.

Зульфугаров заявил, что последовательный демонтаж этих подходов со стороны Азербайджана вызывает резкую реакцию сторонников реванша в Армении. По его оценке, несмотря на заявления о приверженности мирной повестке, армянские власти пытаются сохранить отдельные элементы прежней политики.

К их числу экс-глава МИД отнес сокрытие карт минных полей, сохранение, по его мнению, положений, связанных с территориальными претензиями к Азербайджану, распространение соответствующих исторических и идеологических концепций, а также противодействие разблокированию коммуникаций с Нахчываном.

Зульфугаров также заявил об отсутствии, с его точки зрения, признания политической ответственности за начало конфликта, вооруженную агрессию и изгнание азербайджанского населения, а также о попытках содействовать лицам, обвиняемым Азербайджаном в совершении преступлений, избежать ответственности.