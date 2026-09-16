Производственное объединение «Азеркимья» компании SOCAR приступило к активной фазе проекта модернизации и реконструкции действующих производственных мощностей.

Об этом сообщил директор по процессам ПО «Азеркимья» Самир Салимли.

По его словам, сейчас завершается инженерная часть проекта — готовность составляет около 95%. Уже со следующего месяца на производственной площадке начнутся соответствующие работы.

Модернизация предусматривает, в частности, обновление систем автоматизации и управления производственными процессами.

Салимли отметил, что действующие мощности «Азеркимья» были существенно увеличены в рамках проекта, реализованного в 2016–2021 годах. В результате производительность по этилену выросла на 40%, а по пропилену — на 70%. Эти показатели сохраняются уже около пяти лет.

В настоящее время годовая мощность производства этилена составляет 190 тыс. тонн, пропилена — 187 тыс. тонн.

По словам представителя «Азеркимья», предприятие производит также водород, бутилен-бутадиеновую фракцию, жидкую и тяжёлую смолы пиролиза.

Основная продукция после удовлетворения внутреннего спроса экспортируется. Среди направлений поставок Салимли назвал Турцию, Китай, страны Европы, Эстонию и другие государства.

При этом новых проектов, предусматривающих дальнейшее увеличение производственных мощностей, в настоящее время нет.