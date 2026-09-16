Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения Европы на Россию конфликт будет существенно отличаться от нынешних военных противостояний и может оказаться очень коротким.

«Если Европа нападет на Россию, то это будет уже совсем другая война — и она будет очень короткой», — сказал Лавров.

По словам министра, российский народ отличается терпением и доверием, однако способен дать жесткий ответ. В качестве примера Лавров привел былинного героя Илью Муромца, который, согласно преданию, 33 года лежал на печи, прежде чем «проснулся».

Лавров также заявил, что Москва не намерена заключать с европейскими странами соглашения в сферах, связанных с безопасностью России. При этом российская сторона, по его словам, будет ждать предложений о переговорах, не питая больших иллюзий относительно их перспектив.

Говоря об отношениях с США, глава МИД отметил, что для полноценного диалога необходимо полностью нормализовать двусторонние отношения.