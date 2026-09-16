Производственное объединение «Азерхимия» перешло от ежегодного проведения капитального ремонта к двухлетнему циклу. Об этом сообщил директор ПО «Азеркимья» Эльнур Мамедли.

По его словам, в декабре 2024 года предприятие было остановлено для проведения капитального ремонта, после чего возобновило работу. В течение 2025 года завод работал в полном объёме, а остановка на ремонт в 2026 году не планируется. Следующий капитальный ремонт намечен на середину 2027 года.

Мамедли отметил, что ранее ежегодные остановки предприятия требовали значительных финансовых затрат. После приведения технического состояния оборудования в норму период между капитальными ремонтами удалось увеличить до двух лет.

«Азеркимья» занимает важное место в производственной цепочке SOCAR: предприятие получает лёгкие фракции НПЗ, в том числе газы, а производимые им этилен и пропилен используются компанией SOCAR Polymer для выпуска полиэтилена высокой плотности (HDPE) и полипропилена.

По словам Эльнура Мамедли, численность сотрудников предприятия в настоящее время составляет около 1900 человек.

Он также сообщил о продолжающихся работах по обновлению систем автоматизации, КИПиА и управления установки EP-300. Проект увеличения мощности предприятия был реализован в 2016–2021 годах. В рамках следующего этапа, связанного с обновлением систем автоматизации и управления, проектирование уже завершено на 98%.

Непосредственные монтажные работы на площадке планируется начать со следующего года.

Говоря об экспортных рынках, отметечено, что продукция «Азерхимья» поставляется, в частности, в Турцию, Эстонию и Китай. При этом одним из ключевых целевых направлений остаётся европейский рынок. В числе рассматриваемых перспективных направлений также Центральная Азия.