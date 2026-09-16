Азербайджан и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) являются близкими по взглядам странами и стратегическими партнёрами, объединяющими усилия для укрепления мира и стабильности в регионе.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на Арабском медиафоруме в Дубае, сообщает Report.

По его словам, Азербайджан продолжает развивать свою многогранную геополитическую идентичность.

«Одна из наших идентичностей связана с Южным Кавказом, другая — с Ближним Востоком, поскольку Азербайджан является частью более широкой исламской цивилизации. Мы понимаем, что между Азербайджаном и ОАЭ в более широком контексте Ближнего Востока может существовать определённая географическая дистанция», — отметил он.

При этом Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан и ОАЭ являются близкими по взглядам странами и стратегическими партнёрами.