С 1 октября в Азербайджане все тарифы на фиксированный интернет стоимостью 18 манатов и ниже будут переведены на единый минимальный тариф в размере 25 манатов.

Как пишут местные СМИ, изменения коснутся только услуг фиксированного широкополосного интернета. Тарифы на мобильную связь и мобильный интернет затронуты не будут.

Отмечается, что решение принято в рамках политики унификации тарифов на рынке и дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Ожидается, что новые правила затронут тысячи абонентов. При этом операторы могут предлагать в рамках обновлённых тарифных пакетов дополнительные услуги или более высокую скорость интернета.

В настоящее время провайдеры поэтапно информируют клиентов о предстоящих изменениях. Дополнительная информация о параметрах и условиях новых тарифов ожидается от операторов в ближайшее время.

При этом у некоторых альтернативных провайдеров пока сохраняются тарифы на фиксированный оптоволоконный и ADSL-интернет стоимостью 18 манатов и ниже в месяц.