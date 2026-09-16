Российские провоенные каналы сообщили о гибели Героя России и Героя Чечни, генерал-майора Антона Груниса, командовавшего 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

По их данным, Грунис был убит в результате удара ВСУ. Он возглавлял бригаду в мае 2023 года после гибели ее предыдущего командира Вячеслава Макарова. Подразделение генерала принимало непосредственное участие в боях за город Константиновка в Донецкой области.

В июне Грунис лично сообщал президенту России Владимиру Путину о захвате Константиновки.

28 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил Груниса высшей государственной наградой — вручил Золотую Звезду героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Ранее российские паблики также сообщали о гибели генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова в результате украинского ракетного удара.