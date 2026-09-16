Minval Politika расширяет собственную видеолинейку. На YouTube-канале издания вышел первый выпуск нового проекта Minval Podcast. Ведущим программы «Поиск смыслов» стал Рафик Исмаилов, а его первым гостем — заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров.

Главной темой дебютного эфира стали проблемы системы образования в Азербайджане. В ходе разговора обсуждались ключевые трудности, с которыми сегодня сталкиваются школы, учителя и ученики, а также вопросы, требующие системных изменений.

В новом сезоне Minval Politika запустил и еще один собственный проект — еженедельную программу «Уикенд с Мединой Тахмазовой». В ней ведущая подводит итоги недели и рассказывает о самых важных событиях последних семи дней.

Продолжается и ежедневный дайджест с Рамеллой Ибрагимхалиловой, где собраны главные события минувших суток — кратко, понятно и по существу.

Кроме того, на YouTube-канале Minval Politika регулярно выходят специальные сюжеты об Азербайджане, общественно-политических процессах и других актуальных темах.

Новый сезон Minval Politika — это подкасты, еженедельные программы, ежедневные дайджесты и собственные видеосюжеты. Все новые выпуски доступны на YouTube-канале Minval Politika.