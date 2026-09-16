Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в ОАЭ встретился с государственным министром страны Саидом бин Мубараком Аль-Хаджери.
«Мы рассмотрели динамично развивающиеся двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ в рамках стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Как региональные державы среднего уровня, Азербайджан и ОАЭ играют позитивную и конструктивную роль, способствуя стабильности, сотрудничеству и диалогу в международных отношениях», – написал Гаджиев в соцсети X.
During my visit to the United Arab Emirates, I met with H.E. Saeed bin Mubarak Al Hajeri, Minister of State.
We reviewed the dynamically developing Azerbaijan–UAE bilateral relations within the framework of our strategic partnership and had a productive exchange of views on regional and international issues.
As regional middle powers, Azerbaijan and the UAE play a positive and constructive role in international relations, contributing to stability, cooperation and dialogue.
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 15, 2026