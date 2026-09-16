Премьер Венгрии Петер Мадьяр обвинил Виктора Орбана в угрозах сотрудникам Национального управления по возврату и защите активов (NVVH). Об этом пишет 444.

Орбан ранее сравнил ведомство с тайной полицией коммунистической эпохи ÁVH и заявил, что после возвращения партии ФИДЕС к власти его сотрудники столкнутся с правовыми и финансовыми последствиями. По словам экс-премьера, их имена будут опубликованы.

Мадьяр назвал угрозы от Орбана в адрес прокуроров и следователей «беспрецедентными» и обратился к депутатам ФИДЕС, пообещав, что расследования будут проводиться «против вас, ваших олигархов, преступников и мафиози». Он также написал на странице в Facebook: «Послание мафии: Мы не отступим!»

Глава NVVH Анна Унгер также осудила заявления Орбана и заявила, что ведомство будет защищать своих сотрудников, в том числе с применением уголовно-правовых мер.