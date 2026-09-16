Польша усилила охрану пунктов пропуска на границе с Украиной и направила туда военных после серии российских атак, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Военные укрепляют КПП и прилегающую инфраструктуру у переходов Дорогуск, Медыка и Корчова. Премьер Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы погранпереходы будут работать в «особом режиме».

Меры приняли после того, как 13 сентября во время российской атаки на Украину два дрона упали в нескольких километрах от польской границы, а еще один ударил по поезду Киев — Варшава в Волынской области. Пассажиров успели эвакуировать, пострадавших нет.