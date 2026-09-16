Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об историческом наследии Кавказской Албании возвращает внимание к этому сюжету истории Южного Кавказа — христианскому наследию Карабаха. Особое место здесь занимает монастырский комплекс Гандзасар, вокруг которого сегодня вновь развернулась дискуссия, на этот раз уже о средневековых рукописях и характере представленных в монастыре материалов.

Как отметил в беседе с Minval Politika директор Центра истории Кавказа, аналитик и историк Ризван Гусейнов, обсуждать эту тему необходимо прежде всего через исторические источники, эпиграфику и сохранившиеся памятники.

По его словам, историю Карабаха невозможно рассматривать отдельно от истории Кавказской Албании и ее христианского наследия, поэтому Гандзасар представляет интерес не только как архитектурный памятник, но и как источник сведений о политической и церковной истории региона: «Гандзасар — это не просто средневековый монастырский комплекс. Это один из ключевых памятников, через которые можно исследовать историю албанской христианской традиции в Карабахе».

Историк обращает внимание и на эпиграфические материалы самого комплекса. По его словам, особое значение имеет надпись 1240 года, связанная с освящением собора. Исследования этой надписи, в частности работа грузинского арменолога Зазы Алексидзе, позволили основываться на перевод титулатуры духовного руководителя как «патриаршество Нерсеса, католикоса албан». Сам факт такой формулировки, по мнению Гусейнова, имеет принципиальное значение для понимания статуса Албанской церкви в тот период. Подобная трактовка действительно присутствует в опубликованных исследованиях и материалах, посвященных Гандзасару.

Гусейнов также отмечает, что об албанском происхождении христианского населения Карабаха свидетельствуют труды ряда армянских исследователей. В частности, в труде XVIII века «Краткая история страны Албанской» гандзасарский албанский католикос Есаи Хасан Джалал писал о неоднократных попытках Эчмиадзина присвоить албанскую веру, культуру и земли.

На албанское наследие Гандзасара, по словам историка, указывает и его основная надпись. В ней Хасан Джалал Довла, правитель XIII века, упоминается с титулом «атабек», что, как отмечает Гусейнов, свидетельствует также о его тюркском происхождении.

Эксперт считает, что эти данные требуют дальнейшего изучения, поскольку они затрагивают вопрос церковной автономии Кавказской Албании.

«Когда мы говорим о Гандзасаре, необходимо прежде всего читать то, что оставлено непосредственно на стенах самого памятника. Эпиграфика в этом случае является источником, который нельзя подменять более поздними интерпретациями», — сказал историк.

При этом, по его мнению, современная дискуссия вокруг Гандзасара закономерно выходит за пределы одного архитектурного объекта. Она касается того, каким образом на протяжении последующих столетий интерпретировалось наследие Кавказской Албании и как менялось восприятие принадлежности христианских памятников региона.

Гусейнов отдельно упоминает исследования Иосифа Орбели, который занимался в том числе памятниками и надписями региона, и говорил именно о захвате Албании армянами. По словам историка, обращение к трудам исследователей разных школ, включая армянских и советских ученых, позволяет расширить источниковую базу и сопоставить различные интерпретации истории Карабаха.

«Сегодня особенно важно не ограничиваться одной школой или одним набором источников. Нужно сопоставлять средневековые тексты, эпиграфику, археологические данные и исследования ученых разных периодов. Только так можно отделить исторический материал от его более поздней интерпретации», — подчеркнул он.

Именно в этом контексте собеседник предлагает рассматривать и нынешний спор вокруг рукописей, продемонстрированных Хикметом Гаджиевым иностранным дипломатам в Гандзасаре.

После демонстрации «рукописей» с пустыми страницами директор Матенадарана Ара Хзмалян заявил, что в Гандзасаре никогда не хранились оригиналы рукописей. По его словам, там демонстрировались копии, тогда как оригиналы хранятся в Матенадаране. В учреждении также объяснили, что при изготовлении экспозиционных копий воспроизводились отдельные наиболее содержательные страницы, тогда как остальные страницы могли оставаться незаполненными.

По словам Гусейнова, получить оригиналы рукописей из Матенадарана практически невозможно. Он указывает, что в фондах в основном хранятся более поздние компиляции, которые армянская сторона представляет как древние тексты и которые неоднократно редактировались. Именно поэтому, говорит эксперт, эти материалы редко доступны для изучения иностранными специалистами, — чтобы избежать разоблачения. По его словам, армянские источники ранее критиковали и зарубежные, и советские ученые, а Центр истории Кавказа уже около 15 лет занимается исследованием этой проблемы и публикует работы о предполагаемых фальсификациях.

«В данном случае необходимо открывать источники для профессионального изучения. Если речь идет о рукописях, должны быть доступны сведения об их происхождении, датировке, истории хранения и копирования. Только тогда можно предметно обсуждать, что именно они подтверждают», — считает историк.

Он считает, что сегодня исследование албанского наследия необходимо вывести за пределы узкого академического круга и активнее привлекать к нему зарубежных специалистов.

«Нам необходимо максимально расширять международное научное изучение этого наследия. Чем больше будет независимых исследований, сопоставления источников и профессиональной экспертизы, тем меньше пространства останется для политизации истории», — отметил историк.

По мнению Гусейнова, исследования известных ученых, в том числе советского периода, а также средневековые источники свидетельствуют об албанском культурно-историческом и духовном наследии Гандзасара, Худавенга, Агоглана и других храмов. Сегодня, после возвращения этих территорий под контроль Азербайджана, историк считает необходимым продолжать изучение этого наследия и активнее привлекать к исследованиям зарубежных специалистов.

По его словам, интерес к теме уже выходит на международный уровень. В качестве одного из примеров он приводит опубликованную в 2026 году в Тиране книгу «Краткая история Кавказской Албании».