КНДР предупредила о возможности применения ядерного оружия в случае угроз со стороны США и Республики Корея. Об этом говорится в заявлении представителя министерства обороны КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне заявили, что действия против страны с применением оружия массового уничтожения могут стать основанием для задействования положений закона о ядерных силах.

«Такие угрозы врагов, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против нашего государства, могут считаться важнейшим вызовом обеспечению безопасности, который требует приведения в действие соответствующих статей закона о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Принятый в 2022 году закон предусматривает возможность применения ядерного оружия в случае нападения на руководство страны и систему управления ядерными силами, а также при угрозе использования против КНДР ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения.