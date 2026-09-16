Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBC заявил, что провести выборы в стране невозможно, поскольку 9 миллионов граждан находятся за границей.

«Как вы хотите провести выборы? Какие выборы? Как можно провести выборы с учетом девяти миллионов человек, находящихся за рубежом? Девять миллионов. Обычно за рубежом голосовали около 500 тысяч человек», — сказал Зеленский.

Глава государства также напомнил, что в Украине невозможно провести выборы, пока действует военное положение. Это прописано в конституции, подчеркнул он.