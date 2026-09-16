Бакинская инициативная группа (БИГ) опубликовала в социальных сетях видеоматериал с выступлением доктора философии (PhD), преподавателя Университета Говарда (США) Арринделл Роды Ребекки.

В своем выступлении Ребекка заявила о поддержке права перемещенных лиц на репатриацию и отдельно отметила право западных азербайджанцев на возвращение на родину.

«Мы убеждены в праве перемещенных лиц на репатриацию — на возвращение на родину тогда, когда они сами этого пожелают, и на благоприятных для них условиях. Мы также признаем право западных азербайджанцев на возвращение на свою родину», — сказала она.

По словам Ребекки, проблема перемещенных лиц носит глобальный характер и касается не только западных азербайджанцев.

«Наблюдая за происходящим в мире, мы по-прежнему убеждены, что подобные угрозы затрагивают не только западных азербайджанцев, но и всех перемещенных лиц во всем мире. От имени нашей ассоциации мы заявляем о своей поддержке», — подчеркнула она.

Представитель Университета Говарда также заявила о готовности сотрудничать с единомышленниками в других странах, чтобы содействовать возвращению перемещенных лиц на родину.

«Мы готовы сотрудничать с нашими братьями и сестрами по всему миру и внести свой вклад в обеспечение возвращения этих людей на родину», — отметила Ребекка.

Она также поблагодарила Бакинскую инициативную группу за возможность принять участие в конференции и привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются различные народы.