США снимут санкции с двух белорусских предприятий — компании «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Об этом по итогам переговоров в Минске объявил спецпосланник Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул. Его слова приводит близкий к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Беларусь «в качестве жеста доброй воли» освободил 25 заключенных, рассказал Коул. Кто именно будет освобожден, он не уточнил.

По словам Коула, Минск и Вашингтон обсудили «международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», а также согласовали некий «промежуточный договор». Стороны «продолжат работу по решению остающихся вопросов».