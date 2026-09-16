Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила, что Королевские силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся войти в воздушное пространство Мекки.

Представитель арабской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики в публикации в социальной сети X сообщил, что накануне около 18:50 Королевские силы ПВО Саудовской Аравии обнаружили БПЛА, запущенный хуситами, до того, как он вошел в воздушное пространство Мекки, закрытое для полетов.

По словам аль-Малики, БПЛА был перехвачен и уничтожен к югу от города Мекка.

«Эта враждебная и террористическая попытка стала второй попыткой атаковать Мекку после ракетного удара 27 июля 2017 года. Попытка атаковать священные земли, где было ниспослано откровение, где находится место моей миссии и которые любимы миллионами мусульман со всего мира, является постыдным деянием. Это намеренная провокация чувств миллионов мусульман останется новым пятном позора в черном списке террористических хуситов, полном нарушений», — отметил он.

Аль-Малики подчеркнул, что безопасность паломников, совершающих хадж и умру, является «красной линией». «Командование коалиционных сил не будет колебаться в принятии всех необходимых и сдерживающих мер в ответ на эти враждебные и террористические действия хуситов», — добавил он.

Хуситы накануне опровергли утверждения о том, что священные места в Саудовской Аравии, прежде всего Мекка, стали целью угрозы, исходящей из Йемена.

Как сообщило принадлежащее хуситам телеканалу Al Masirah, военный источник в контролируемой хуситами Сане заявил, что никакой угрозы Мекке со стороны Йемена не существует.

Источник подчеркнул, что утверждения о нанесении ударов по Мекке и другим священным местам не соответствуют действительности.