Администрация Трампа рассматривает несколько вариантов дальнейшей судьбы МИНУРСО в преддверии голосования в ООН, намеченного на 31 октября. Массад Булос и Стаффан де Мистура стремятся добиться максимально возможного прогресса на переговорах до этой даты, однако пока ощутимых результатов немного. Об этом пишет Africa Intelligence.

По мере приближения 31 октября — даты голосования в Совете Безопасности ООН — Вашингтон рассматривает несколько сценариев будущего МИНУРСО. Мандат миссии ООН в Западной Сахаре, которую возглавляет российский дипломат Александр Иванько, 31 октября 2025 года был продлен еще на один год.

Администрация президента США Дональда Трампа, среди прочего, рассматривает возможность ограничить функции МИНУРСО наблюдением за столкновениями между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Изначально миссия была создана для организации референдума на этой территории, что отражено в ее полном названии — Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре.

Подобное решение соответствовало бы и финансовым целям Вашингтона: США добиваются сокращения своих взносов на миротворческие операции ООН. Бюджет МИНУРСО на период с июля 2026-го по июнь 2027 года составляет почти $63 млн против $71 млн в предыдущем периоде.

Еще один рассматриваемый вариант — постепенное сворачивание миссии. В последние месяцы уже были упразднены несколько ключевых должностей, в том числе в лагерях сахарских беженцев в районе Тиндуфа на востоке Алжира. Однако отсутствие прогресса на переговорах после принятия резолюции ООН от 31 октября 2025 года, которая определила марокканский план автономии в качестве основы для будущих переговоров, делает быстрое завершение миссии маловероятным.

Тем не менее сохранение статус-кво испытывает терпение Вашингтона. Со стороны США этим вопросом занимается старший советник президента по Африке Массад Булос. Его раздражает тот факт, что выступающий за независимость Западной Сахары Фронт ПОЛИСАРИО до сих пор не представил ему письменный документ с изложением своих конкретных ожиданий относительно автономии.

В результате после переговоров, состоявшихся в Мадриде и Вашингтоне в начале 2026 года, новых раундов между сторонами конфликта — Марокко, Фронтом ПОЛИСАРИО, Алжиром и Мавританией — не проводилось. Встречи, проходившие под совместным руководством Булоса и личного посланника генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стаффана де Мистуры, не привели к политическому соглашению.

По всей видимости, пытаясь подтолкнуть руководство ПОЛИСАРИО к действиям, американская дипломатия летом стала уделять повышенное внимание Сахарскому движению за мир (MSP). Эта политическая организация, основанная в 2020 году, выступает за «третий путь» урегулирования конфликта.

30 июня постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц принял в Нью-Йорке делегацию MSP во главе с ее первым секретарем Хачем Ахмедом Берикаллой, бывшим представителем ПОЛИСАРИО в Испании.

Менее чем через месяц, 28 июля, сотрудники посольства США в Марокко встретились с представителями движения в Эль-Аюне, в Западной Сахаре. MSP также утверждает, что провело в Нью-Йорке встречи с представителями Франции и Великобритании при ООН.

С точки зрения Вашингтона, у MSP есть одно существенное преимущество перед Фронтом ПОЛИСАРИО: движение готово рассматривать предложенный Марокко план автономии территории. Однако степень его поддержки среди сахарских беженцев остается неясной из-за представлений о том, что организация находится под влиянием Рабата. Фронт ПОЛИСАРИО, в свою очередь, может ссылаться на свой статус признанного ООН представителя сахарского народа.

Тем временем де Мистура продолжает контакты со всеми сторонами. 7 и 8 июня он находился в Тиндуфе, где встретился с лидером ПОЛИСАРИО Брагимом Гали, после чего 15 июня отправился в Алжир на переговоры с министром иностранных дел страны Ахмедом Аттафом. 18 июня в Нуакшоте его принял президент Мавритании Мохамед ульд Газуани.

Хотя в последнее время спецпосланник ООН не посещал Марокко, в конце апреля он провел переговоры с марокканскими представителями в Нью-Йорке.

10 июня Булос и де Мистура также встретились в Осло с государственным секретарем Министерства иностранных дел Норвегии Андреасом Мотцфельдтом Кравиком. На определенном этапе норвежская столица рассматривалась в качестве возможного места проведения нового раунда переговоров между сторонами.

С апреля де Мистуре в работе по этому вопросу помогает Кристофер Торнтон, который теперь занимает должность руководителя его аппарата. Как ранее сообщала Africa Intelligence, до этого Торнтон консультировал британскую дипломатию по вопросам подготовки нового марокканского плана автономии, работая консультантом в Центре гуманитарного диалога (Centre for Humanitarian Dialogue).