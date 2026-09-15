Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды пыталась атаковать его президентский самолет беспилотниками во время недавних перелетов через Молдову.

«В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое», – заявил Зеленский.

Кроме того, во время его возвращения в Украину через несколько дней один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы. Об этом инциденте ранее официально не сообщалось.

Украинские чиновники позже сообщили, что все члены президентской делегации находятся в безопасности.

Зеленский считает, что эти атаки являются частью российской стратегии, направленной на запугивание его лично и других иностранных лидеров.