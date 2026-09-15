Опасения, что война на Ближнем Востоке спровоцирует глобальный продовольственный кризис из-за перебоев с поставками удобрений, не оправдались: страны за пределами Персидского залива оперативно нарастили экспорт и восполнили значительную часть выпавших объёмов, свидетельствуют данные международной торговли. Об этом пишет Financial Times.

Импорт карбамида из стран, осуществляющих поставки через Ормузский пролив, сократился на 85% по сравнению с довоенным уровнем, поскольку американо-израильская война против Ирана практически остановила движение через этот водный путь. Однако совокупные объёмы импорта снизились лишь на 6% благодаря тому, что альтернативные поставщики увеличили отгрузки более чем на четверть.

Согласно данным Международного торгового центра (ITC) — совместного агентства ООН и Всемирной торговой организации, — Египет и Нигерия за этот период увеличили экспорт карбамида соответственно на 98% и 81%. Данные также показывают, что США и Россия расширили свою долю на ключевых рынках, а Китай также нарастил экспорт.

При этом аналитики предупреждают, что цены на удобрения выросли до уровней, которые становятся неподъёмными для некоторых беднейших стран мира.

«Появились новые поставщики, а цепочки поставок в определённой степени адаптировались. Но за это пришлось заплатить определённую цену. Для многих развивающихся стран проблема теперь заключается уже не в том, чтобы найти поставщиков, а в том, чтобы иметь возможность позволить себе эти закупки», — заявила Financial Times исполнительный директор ITC Памела Коук-Хэмилтон.

До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около трети мирового объёма торговли азотными удобрениями, такими как карбамид и аммиак, а также почти половина глобальной торговли серой, необходимой для переработки фосфатной руды в удобрения.

Азот, фосфор и калий — три основных макроэлемента, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур в промышленных масштабах.

«Самый быстрый и верный путь к продовольственному кризису — остаться без азота. Это важнейший питательный элемент, который мы вносим при выращивании сельскохозяйственных культур», — заявил руководитель направления удобрений консалтинговой компании CRU Уиллис Томас.

Согласно данным ITC, во втором квартале 2026 года средняя стоимость импорта карбамида выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно резко подорожали аммиак и сера.

Эталонные цены на карбамид в Индии в мае достигли почти $950 за тонну. С тех пор они снизились более чем на 50% — примерно до $400 за тонну, свидетельствуют данные CRU.

В Египте экспорт увеличили такие производители, как Abu Qir Fertilizers, MOPCO, Egyptian Basic Industries Corporation и Egyptian Fertilizers Company. В Нигерии нарастить поставки также смогла Dangote Fertiliser, чей завод мощностью 3 млн тонн карбамида в год становится всё более значимым источником продукции для мирового рынка.

По словам Томаса, существенный рост экспортных возможностей наряду с Египтом и Нигерией наблюдался и в Китае, хотя китайский экспорт не учитывается в данных ITC.

Анализ ITC показал, что последствия кризиса распределились крайне неравномерно. Организация предупреждает, что рост цен по-прежнему способен усилить давление на мировые продовольственные рынки.

Например, Бразилия — один из крупнейших мировых экспортёров соевых бобов, тростникового сахара и кукурузы — столкнулась с ростом стоимости импорта карбамида на 56%, а серы — на 176%. При этом физические объёмы импорта сократились более чем на треть.

Особенно уязвимыми перед кризисом оказались африканские страны. До начала конфликта Южная Африка, Кения и Мозамбик получали более 70% импортируемого ими карбамида от поставщиков, использующих маршрут через Ормузский пролив.

В ITC предупредили, что высокая концентрация поставок делает экономики этих стран особенно уязвимыми перед перебоями в работе традиционных поставщиков и вызванным ими ростом стоимости продукции.

По словам Томаса, хотя мировая торговля помогла «избежать масштабного продовольственного кризиса в краткосрочной перспективе», в более долгосрочном плане высокая стоимость удобрений продолжит оставаться серьёзной проблемой.