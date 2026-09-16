Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США в рамках проекта TRIPP — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Рассмотрение вопроса началось накануне и завершилось менее чем за сутки. Суд постановил, что соглашение не противоречит Основному закону Армении. Полное решение КС будет опубликовано в течение трех дней.

Рамочное соглашение между Арменией и США по TRIPP было подписано в 2026 году. В июле правительство Армении начало процедуру его ратификации и направило документ в Конституционный суд для проверки на соответствие Основному закону.