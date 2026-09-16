Заявление главы Центрального банка Армении Мартина Галстяна о возможных последствиях повышения Россией цены на газ вновь привлекло внимание к энергетической зависимости Армении от России. В армянском экспертном поле уже обсуждается не только потенциальный рост тарифов для населения и бизнеса, но и то, какие последствия такой шаг может иметь для всей системы российско-армянских отношений. Одновременно в Ереване все чаще звучат идеи о диверсификации поставок, включая возможное получение газа из Азербайджана.

В беседе с Minval Politika армянский эксперт, политолог, глава центра Armenian Council Арег Кочинян заявил, что повышение стоимости российского газа неизбежно отразится на экономике Армении.

«Естественно, повышение цены на газ не может не повлиять на экономику, цены внутри страны и на настроение бизнеса по той простой причине, что абсолютное большинство импортируемого в Армению природного газа – это, конечно, российский газ. У этого будет самый негативный возможный эффект на население, на бизнес и на экономику нашей страны, чем, естественно, Россия и пользуется», – отметил Кочинян.

По его словам, масштаб последствий будет напрямую зависеть от того, насколько именно Москва решит повысить цену. При этом вопрос может выйти далеко за рамки обычных коммерческих переговоров, поскольку очередной раунд обсуждения условий поставок газа ожидается в конце текущего года.

Кочинян отмечает, что именно тогда станет понятнее, насколько серьезно может измениться ситуация для Еревана. Если повышение окажется существенным, Армении придется рассматривать альтернативные источники и маршруты поставок.

«В случае повышения со стороны России цены на газ, что может случиться в декабре, потому что эти сроки совпадают с периодом переговоров на тему газа на предстоящий год, конечно, все будет зависеть от того, насколько повысится эта цена», – сказал эксперт.

При достаточно существенном росте стоимости российского газа, считает Кочинян, экономическая целесообразность может появиться у проектов, которые еще недавно выглядели исключительно как политические или долгосрочные инициативы. Если цена, указал собеседник, повысится настолько, что это станет экономически целесообразно, Армения может начать обсуждать строительство новой инфраструктуры, связывающей ее с Азербайджаном, и закупку азербайджанского газа. Другой вариант — увеличение поставок из Ирана. Также, добавил он, можно рассматривать поставки туркменского газа — либо через территорию Ирана, либо через Азербайджан. Все будет зависеть от того, насколько изменится цена российского газа и начнутся ли соответствующие переговоры

Таким образом, энергетический вопрос потенциально может стать еще одним фактором, способствующим развитию практического сотрудничества между Ереваном и Баку. По мнению Кочиняна, зависимость Армении от российского газа уже является не только экономической проблемой, но и инструментом политического воздействия.

«Я бы сказал, что зависимость Армении от российского газа уже стала инструментом давления со стороны Москвы», – заявил эксперт.

При этом возможная диверсификация, по его оценке, способна повлиять не только на энергетическую безопасность Армении, но и на процесс нормализации отношений с Азербайджаном: «Диверсификация поставок, в том числе и за счет Азербайджана, совершенно спокойно может ускорить нормализацию отношений между Ереваном и Баку и их последующее политическое сближение».

Однако энергетическая тема уже выходит и на более широкий уровень – в сферу взаимных преференций Москвы и Еревана. В частности, на фоне дискуссии о возможном повышении цены на газ премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил пересмотр стоимости услуг, которые Армения предоставляет России. В Ереване также обсуждается вопрос условий российского военного присутствия в стране.

Кочинян рассматривает происходящее как своеобразный торг между Москвой и Ереваном, в котором изменение условий поставок российского газа может повлечь пересмотр других договоренностей.

«Да, это своеобразный торг между Москвой и Ереваном. Если Россия пойдет на эскалацию и заметно, ощутимо повысит цены на газ, у Армении просто не останется другого варианта, как ответить», – заявил он.

По словам политолога, возможный ответ Еревана может затронуть непосредственно условия работы российского «Газпрома» на армянском рынке. Кочинян напомнил, что российская корпорация получила фактически монопольное положение в газовом секторе Армении в обмен на поставки по более низкой цене.

«Ответы могут быть разные, как, например, пересмотр договора о поставках, об условиях поставок газа в Армению, так как Армения фактически дала монополию российской корпорации «Газпром» на этот сектор экономики в обмен на дешевую цену», – отметил он.

По его словам, изменение ценовой политики автоматически ставит вопрос о пересмотре и других договоренностей.