В результате проведённых сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета Азербайджана оперативных мероприятий и таможенного контроля были выявлены три факта сокрытия от таможенного контроля лекарственных средств и сигарет.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, багаж граждан Азербайджана, прибывших рейсом Тебриз–Баку, прошёл проверку на стационарном рентгеновском оборудовании. В ходе досмотра были выявлены подозрительные изображения.

При проверке багажа трёх пассажиров таможенники обнаружили спрятанные от контроля лекарственные средства: 12 440 таблеток, 4 066 капсул, 162 единицы и 41 коробку жидких растворов, 120 упаковок растворов в порошкообразном виде, 70 свечей, 2 коробки инъекций, 58 коробок и 613 единиц мазей, 1 коробку геля, а также 4 460 сигарет.

По выявленным фактам проводится расследование.