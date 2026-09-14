С 15 сентября время в пути поездов по маршруту Хырдалан–Баку сократится на 10 минут — с 45 до 35 минут.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), в настоящее время из-за ремонта железнодорожного моста в рамках обновления инфраструктуры на участке Хырдалан–Биладжары продолжительность поездки в направлении Хырдалан–Баку составляет 45 минут. С 15 сентября с введением нового расписания это время сократится до 35 минут.

После завершения восстановления моста ограничение скорости на данном направлении будет дополнительно увеличено. Время в пути по маршруту Баку–Хырдалан вновь составит 26 минут. Одновременно будет восстановлено пассажирское сообщение по линии Хырдалан–Сумгайыт.

Согласно новому расписанию, количество рейсов по маршруту Баку–Хырдалан–Баку увеличено с 26 до 32. С учетом пассажиропотока в направлении Хырдалана в утренние часы добавлены два дополнительных рейса, а в направлении Баку назначен новый рейс на 20:30. Таким образом, общее количество ежедневных рейсов пригородных поездов увеличилось с 90 до 96.

Кроме того, с 15 сентября на Бакинском железнодорожном вокзале будет открыт новый турникетный зал для более гибкого управления пассажиропотоком. К существующим 35 турникетам добавлены еще 11. В результате общее количество турникетов на вокзале увеличилось на 32% — до 46.

АЖД также расширила возможности бесконтактной оплаты на турникетах. Теперь наряду с картами Visa оплатить проезд через NFC можно и картами Mastercard. Средства за проезд, оплаченный банковской картой, теперь списываются в день совершения поездки.

На Бакинском и Сабунчинском вокзалах, а также на турникетах станций и остановок Пиршаги, Хырдалан, «Кёроглу», Бакыханов, Мамедли и Дёрнегюль дополнительно установлены 58 валидаторов для прохода с использованием банковских карт.

На следующем этапе планируется увеличить количество терминалов для оплаты с помощью распознавания лица через SİMA Pay.