В Армении продолжается истерия вокруг масштабного визита 150 дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур и увиденных ими там свидетельств армянского вандализма, которые рушат прежние представления, годами формировавшиеся Арменией и армянским лобби.

Католикос Великого дома Киликийского Арам I также выступил с обращением. Он с явной обидой заявил, что «друзья» Армении танцевали в Шуше и с «восхищением» смотрели на происходящее.

По его словам, всё это является «ужасным искажением истории на наших глазах».