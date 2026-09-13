Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Абу-Даби договорились оставить разногласия прошлого позади и сосредоточиться на развитии отношений.

«На этой встрече состоялся хороший разговор по поводу существующих вопросов и опасений. Мы договорились оставить прошлое позади, смотреть в будущее и прийти к взаимопониманию о том, как можем строить его совместными усилиями», – заявил Пезешкиан по итогам переговоров с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.