Президент Ирана Масуд Пезешкиан и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выступили за снижение напряженности и восстановление стабильности в Персидском заливе, сообщает эмиратское агентство WAM.

Переговоры состоялись на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

По информации WAM, стороны обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес.

Президент Ирана и наследный принц Абу-Даби отметили важность поддержки усилий по снижению эскалации и восстановлению стабильности в регионе, а также расширения возможностей для мира и развития.