В Баку и на Абшеронском полуострове 14 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем поднимется до 31° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Будет южный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-21°, днем – 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы, ночью и утром в отдельных местах – туман. Ветер будет восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем – 28-33° тепла. В горах ночью будет 8-13°, днем – 20-25° тепла.