Иран и Армения договорились ввести на общей границе упрощенный таможенный «зеленый» коридор и ускорить оформление грузов для развития взаимной торговли, сообщают иранские СМИ.

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам встречи заместителя министра экономики и главы Таможенной службы Ирана Фарруда Асгари с председателем Комитета государственных доходов Армении Эдуардом Акопяном в иранской Джульфе. По итогам переговоров стороны подписали проект протокола о расширении таможенного сотрудничества и упрощении таможенных процедур.

Помимо запуска «зеленого» коридора, Иран и Армения намерены расширить предварительный электронный обмен данными о перевозимых товарах. Это позволит таможенным службам получать необходимую информацию еще до прибытия транспорта на пункт пропуска и ускорить оформление грузов.

Кроме того, стороны договорились поэтапно отказаться от бумажного документооборота в пользу цифрового и упростить процедуры проверки.

В числе дальнейших направлений сотрудничества названы взаимное признание уполномоченных экономических операторов (AEO), развитие электронного обмена таможенной информацией (EDI), а также упрощение оформления нескольких грузовиков, перевозящих товары по одному коммерческому счету-фактуре.